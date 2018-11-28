Не стихом единым: главный Дед Мороз Калуги ждёт вопросов калужан

Почему борода у Деда белая, а не седая? Какие подарки ребятня заказывает чаще всего? Почему с дедушкой не бабушка, а Снегурочка? Считаешь эти вопросы банальными? Так задай Деду Морозу свой и получи на него ответ!
С сегодняшнего дня мы начинаем приём вопросов от калужан к главному Деду Морозу Калуги! Причём, поучаствовать в этом чудесном новогоднем действе – интервьюировании главного шоумена самого любимого праздника года – могут не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки!
Задавайте свои вопросы Деду Морозу, а мы раз в неделю будем публиковать его ответы на них и собирать порцию новых! И так до самого Нового года!
Правда, не обещаем, что Дед ответит на все (вы знаете, как строго он относится к тем, кто плохо себя ведёт), но на самые интересные уж точно! Мы его уговорим! Стишок расскажем, если потребуется, но уломаем обязательно!
В общем, не стесняйтесь, пишите в комментариях свои вопросы к Деду Морозу. Первую порцию ответов мы опубликуем в пятницу, 7 декабря.
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