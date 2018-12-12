Спасатели рассказали, где можно запускать салюты

В среду, 12 декабря, спасатели сообщили, что к запуску фейерверков в регионе подготовлены 34 площадки.

Напомним, что в Калужской области действует региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области», касающиеся использования пиротехнических устройств. Салюты запускать можно, но не везде. Штрафовать за использование пиротехники будут лишь в том случае, если при этом нарушается тишина и покой граждан.

Калужане могут запускать фейерверк на 16 площадках:

Набережная Яченского водохранилища;

Деревня Ромодановские Дворики - в районе комплекса 50 Армии;

Деревня Ромодановские Дворики - Воробьевская переправа;

В районе поворота с Терепецкого кольца на Бульвар Энтузиастов (мост через реку Терепец);

Район ТРЦ «Торговый Квартал»;

Район гипермаркета «Метро»;

Пустырь между посёлком Швейцарская Деревня и микрорайоном Канищево;

Пустырь за улицей Калужского ополчения - вдоль улицы Московской;

Пустырь через дорогу от дома №11а по улице Дубрава;

Пустырь в районе дома № 16 по улице Первых Коммунаров;

Некрасовская переправа;

Деревня Пучково;

Деревня Ильинка;

Улица Садовая (пустырь между домом№ 144 и СНТ «Прогресс»);

Театральная площадь (место проведения городского фейерверка);

Центральный городской парк культуры и отдыха (место проведения городского фейерверка).

18 площадок выделены в районах Калужской области:

Село Барятино, бывший аэродром в 2,5 км от села;

Центральная площадь города Боровска;

Стадион в Ермолино;

Центральный стадион имени Галелюка в Балабаново;

Площадь у Городского дома культуры в Кондрово;

Трасса Белоусово-Серпухов в Кременках;

Площадь Победы в Кирове;

Бывший аэродром на окраине Бетлицы,

Фонтанная площадь в Людиново;

Городская площадь в Медыне;

Центральная площадь в Мосальске;

Территория городского пляжа в Обнинске;

Стадион в Перемышле;

Бывший аэродром на окраине города Спас-Деменска;

Ярмарочная площадка в Ферзиково;

Площадь перед администрацией в селе Ульяново;

Улица Ленина в Юхнове;

Елесеевский парк в Жиздре.

Уважаемые читатели, где вы запускаете фейерверки? Как вы считаете, такого количества площадок достаточно? Свои ответы пишите в комментариях.