Спасатели рассказали, где можно запускать салюты

В среду, 12 декабря, спасатели сообщили, что к запуску фейерверков в регионе подготовлены 34 площадки.
Напомним, что в Калужской области действует региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области», касающиеся использования пиротехнических устройств. Салюты запускать можно, но не везде. Штрафовать за использование пиротехники будут лишь в том случае, если при этом нарушается тишина и покой граждан.
Калужане могут запускать фейерверк на 16 площадках:
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18 площадок выделены в районах Калужской области:
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Уважаемые читатели, где вы запускаете фейерверки? Как вы считаете, такого количества площадок достаточно? Свои ответы пишите в комментариях.
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