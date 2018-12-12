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Спасатели рассказали, где можно запускать салюты

12.12.2018 11:11 0 620 Елена Французова
Спасатели рассказали, где можно запускать салюты

В среду, 12 декабря, спасатели сообщили, что к запуску фейерверков в регионе подготовлены 34 площадки.

Напомним, что в Калужской области действует региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области», касающиеся использования пиротехнических устройств. Салюты запускать можно, но не везде. Штрафовать за использование пиротехники будут лишь в том случае, если при этом нарушается тишина и покой граждан.

Калужане могут запускать фейерверк на 16 площадках:

  • Набережная Яченского водохранилища;
  • Деревня Ромодановские Дворики - в районе комплекса 50 Армии;
  • Деревня Ромодановские Дворики - Воробьевская переправа;
  • В районе поворота с Терепецкого кольца на Бульвар Энтузиастов (мост через реку Терепец);
  • Район ТРЦ «Торговый Квартал»;
  • Район гипермаркета «Метро»;
  • Пустырь между посёлком Швейцарская Деревня и микрорайоном Канищево;
  • Пустырь за улицей Калужского ополчения - вдоль улицы Московской;
  • Пустырь через дорогу от дома №11а по улице Дубрава;
  • Пустырь в районе дома № 16 по улице Первых Коммунаров;
  • Некрасовская переправа;
  • Деревня Пучково;
  • Деревня Ильинка;
  • Улица Садовая (пустырь между домом№ 144 и СНТ «Прогресс»);
  • Театральная площадь (место проведения городского фейерверка);
  • Центральный городской парк культуры и отдыха (место проведения городского фейерверка).

18 площадок выделены в районах Калужской области:

  • Село Барятино, бывший аэродром в 2,5 км от села;
  • Центральная площадь города Боровска;
  • Стадион в Ермолино;
  • Центральный стадион имени Галелюка в Балабаново;
  • Площадь у Городского дома культуры в Кондрово;
  • Трасса Белоусово-Серпухов в Кременках;
  • Площадь Победы в Кирове;  
  • Бывший аэродром на окраине Бетлицы,
  • Фонтанная площадь в Людиново;
  • Городская площадь в Медыне;
  • Центральная площадь в Мосальске;
  • Территория городского пляжа в Обнинске;
  • Стадион в Перемышле;
  • Бывший аэродром на окраине города Спас-Деменска;
  • Ярмарочная площадка в Ферзиково;
  • Площадь перед администрацией в селе Ульяново;
  • Улица Ленина в Юхнове;
  • Елесеевский парк в Жиздре.

Уважаемые читатели, где вы запускаете фейерверки? Как вы считаете, такого количества площадок достаточно? Свои ответы пишите в комментариях.


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Тэги: праздник новый год
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