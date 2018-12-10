Калуга собирается стать новогодней столицей

В понедельник, 10 декабря, на заседании правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ признался, что он с завистью смотрел сюжет по одному из федеральных каналов о том, что Тула стала новогодней столицей России.

- Может, действительно, Дмитрий Олегович, надо поехать, посмотреть, как они сделали всю работу, - обратился Артамонов к городскому голове Калуги Дмитрию Разумовскому.

Градоначальник рассказал, что калужане уже начали перенимать опыт, «как бы Калуге этот статус получить».

В свою очередь Анатолий Артамонов сообщил, что горожане в прошлом году были недовольны тем, как украшена Калуга.

- Нужно, чтобы город в 2018 году был украшен лучше, чем в 2017. Динамика должна быть положительной, - подчеркнул он. - Дорогие коллеги, пожалуйста, уделите этому внимание. Это важно, это настроение людей.

О том, что Калуге нужно получить статус новогодней столицы говорили и на планёрке в горуправе.

Начальник Управления культуры Яна ВАСИНА уверена, что это пойдёт на пользу городу, он получит дополнительные финансовые предложения.

По словам Васиной, новогодней столицей России в 2019 году станет Рязань. Но в будущем у Калуги есть хорошие перспективы.

Яна Васина рассказала, что в Тулу на символическое открытие столицы Деда Мороза съехались сказочные волшебники со всей страны.

- Калужский Дед Мороз был нарасхват, - сообщила она. – Когда мимо проходили дети, они говорили: «Это настоящий Дед Мороз». Так что мы даже немного потеснили тульского.