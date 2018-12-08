5 свежих фильмов, выходящих в прокат под Новый год

В начале зимы продюсеры традиционно выпускают новые рождественские и новогодние истории, и наиболее заметные из них — в нашем обзоре.

«Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество»

Этот мультфильм снят по мотивам книг детского писателя из Швеции Свена Нурдквиста и вызывает отдалённые ассоциации с нашим Простоквашино: одинокий немолодой мужчина Петсон живёт в скандинавской деревушке вместе с весёлым говорящим котом по имени Финдус. И вот однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее на свете Рождество, но в процессе подготовки всё пошло не так. Финдус боится, что праздник придётся отменить, и старается всеми силами помочь другу — на свой манер, конечно.

Фильм снят в Германии и, судя по трейлеру, за не очень большие деньги. Так что ожидать участия в нём звёзд мирового кино, великолепной графики и головокружительных спецэффектов не приходится. С другой стороны, так ли это важно для доброй рождественской истории, призванной собрать у экранов всю семью?

В мировой прокат картина вышла два года назад, а в России её можно будет увидеть с 13 декабря.

«Гринч»

Ещё одна рождественская сказка, и снова адаптация книги — на этот раз американского автора Доктора Сьюза, он же Теодор Зойс Гейзель. Его сюжет лёг в основу нового анимационного проекта студии Illumination «Гринч». «Что-то знакомое», — скажете вы и будете правы, ведь это своего рода ремейк знаменитого фильма «Гринч – похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли. То кино заняло II место в списке самых кассовых рождественских фильмов с результатом $260 млн., уступив лишь картине «Один дома».

Если кто-то забыл или вдруг не смотрел «Похитителя Рождества», то сюжет фильма таков: над Гринчем — живущим в пещере зелёным существом — постоянно насмехались жители сказочного городка Ктограда. В результате он озлобился и решил оставить своих обидчиков без их самого любимого праздника.

Очевидно, создатели мультверсии также рассчитывают на хорошие сборы, во всяком случае, об этом говорит массированная маркетинговая кампания проекта. Здесь и появление миньонов в одном из трейлеров, и билборды с физиономией Гринча и разными ироничными надписями, ну и Бенедикт Камбербэтч в главной роли, так что в нашем прокате озвучивать зелёного монстрика должен как минимум Василий Ливанов. Российская премьера фильма состоится 20 декабря.

«Щелкунчик и четыре королевства»

У этого фильма, как вы уже догадались, тоже есть литературный первоисточник, хотя в данном ­случае балет Чайковского, возможно, даже важнее гофмановской сказки. Во всяком случае, на это намекает постер.

Юная Клара, у которой недавно умерла мать, в Рождество получает в подарок ключ от двери в параллельный мир. Как оказалось, этот мир создан её мамой, и в нём не всё спокойно: четыре королевства воюют друг с другом, и конфликт развязала правительница одного из них, матушка Джинджер. И Клара, будучи принцессой, должна установить мир.

На этот раз перед нами классический проект от «Диснея» со 120-миллионным бюджетом и голливудскими звёздами Хелен Миррен, Морганом Фрименом и Кирой Найтли. Пока все эти ухищрения не работают, и фильм в прокате собрал всего $20 млн., проиграв конкуренцию «Богемской рапсодии». Хотя, возможно, именно в России кино с музыкой Чайковского станет новогодним хитом. Премьера намечена на 8 декабря.

«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»

Переходим к отечественному кино. 27 декабря в прокат выходит полнометражный фильм с героями популярного сериала про плейбоя-полицейского из района миллионеров.

На сей раз отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия — аккурат в канун Нового года. Родной отдел пытается спасти местный полицейский Гриша Измайлов, а для этого он вместе с коллегами решает ограбить банк, чтобы преступление быстро раскрыли и все сохранили работу. Но этот странный план начинает давать сбои…

Идея превратить популярный сериал со сформировавшейся фан-базой в полный метр не нова и коммерчески весьма привлекательна. У «Полицейского с Руб­лёвки» на сегодняшний день вышло всего три сезона, так что скатиться он не успел, к тому же Александр Петров и Саша Бортич сейчас на пике славы. Всё это дало фильму на «Кинопоиске» рейтинг ожидания 94%, тем более что до премьеры осталось чуть больше месяца.

«Ёлки Последние»

Если верить директору кинокомпании «Двадцатый век Фокс СНГ» Вадиму Смирнову, седьмая часть новогодней франшизы действительно последняя. Это логично, ведь самым успешным стал третий фильм, а затем интерес к проекту постепенно угасал.

Очередной выпуск, как обычно, построен по принципу альманаха, разнородные истории в котором объединяют новогоднее настроение и Светлаков с Ургантом. В этот раз на подмогу комическому дуэту бросили тяжёлую артиллерию в лице Дмитрия Нагиева. А один из режиссёров — Анна Пармас, работавшая с Нагиевым ещё на «Осторожно, модерн» и снявшая несколько клипов для группы «Ленинград».

Судя по всему, на этом новшества заканчиваются, но преданный зритель «Ёлок» вряд ли хочет удивляться — скорее он пойдёт в кино окунуться в предпраздничное уютное дежавю. В прокат фильм выходит одновременно с «Полицейским с Рублёвки» и пока не кажется фаворитом в борьбе за зрительский интерес.

Эта статья была опубликована в №49 газеты «Калужский перекрёсток» от 05.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.