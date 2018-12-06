Главную ёлку начали устанавливать в Калуге

В четверг, 6 декабря, на Театральной площади в Калуге начали устанавливать главную ёлку города. Искусственное дерево высотой в 21 метр должно предстать в полном убранстве уже на выходных. Ранее, напомним, заявлялось, что Калугу украсят до 10 декабря.

К предстоящим праздникам на Театральной площади также развесят гирлянды протяжённостью 2000 метров.

Улицу Кирова на участке от Ленина до площади Победы украсят светодиодными лентами, имитирующими звёздное небо. Общая длина – около 20 тысяч метров. Там же установят 12 арок, украшенных еловыми ветками и консолями в виде снежинок.

Квартет снеговиков появится в сквере Ленина, на Тульском шоссе - композицию «Сказочный полёт», на входе в Центральный парк - светящееся дерево.

Уважаемые читатели! А как вы оцениваете убранство Калуги в нынешнем году? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.