Главную ёлку начали устанавливать в Калуге

В четверг, 6 декабря, на Театральной площади в Калуге начали устанавливать главную ёлку города. Искусственное дерево высотой в 21 метр должно предстать в полном убранстве уже на выходных. Ранее, напомним, заявлялось, что Калугу украсят до 10 декабря.
К предстоящим праздникам на Театральной площади также развесят гирлянды протяжённостью 2000 метров.
Улицу Кирова на участке от Ленина до площади Победы украсят светодиодными лентами, имитирующими звёздное небо. Общая длина – около 20 тысяч метров. Там же установят 12 арок, украшенных еловыми ветками и консолями в виде снежинок.
Квартет снеговиков появится в сквере Ленина, на Тульском шоссе - композицию «Сказочный полёт», на входе в Центральный парк - светящееся дерево.
Уважаемые читатели! А как вы оцениваете убранство Калуги в нынешнем году? Пишите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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