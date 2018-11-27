Как и когда Калугу украсят к Новому году

В понедельник, 26 ноября, на планёрке в горуправе руководитель МБУ «Калугаблагоустройство» Руслан ЖЕЛТКОВ представил концепцию украшения Калуги к Новому году.

- С учётом позитивных отзывов населения по украшению Калуги в предыдущие годы, концепция разрабатывалась с учётом двух предыдущих лет, - рассказал Желтков. – Основные цвета праздничной иллюминации - белый и синий, как цвета, символизирующие зимний праздник. Для украшения города были разработаны новые световые консоли. Подрядная организация изготовила 250 новых консолей, которые будут размещены на улицах Московской, Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Ленина, Королева, Кирова. Были отобраны 50 консолей от прошлогоднего празднования. Они будут размещены на Гагарина.

Гирлянды протяжённостью 2000 метров будут развешены на деревьях Театральной площади и сквере Ленина.

Улицу Кирова украсят светодиодными лентами, имитирующими звёздное небо. Общая длина – около 20 тысяч метров. Также на Кирова установят 12 арок, украшенных еловыми ветками и консолями в виде снежинок.

Квартет снеговиков установят в сквере Ленина, на Тульском шоссе - композицию «Сказочный полёт», на входе в Центральный парк - светящееся дерево.

- Традиционное украшение - «Шарик» - на пересечении улиц Кирова и Московской предстанет в виде огромного ёлочной игрушки.

В Калуге будут установлены живые и искусственные ели. Самая большая искусственная ель высотой 21 метр появится на Театральной площади. 36 живых елей установят в микрорайонах города.

- Мы с удовольствием хотели бы только улучшать лицо города, но добраться до наших отдалённых районов, к сожалению, возможности не позволяют, - признался Желтков.

Монтаж украшений проведут с 1 по 15 декабря.

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