Стало известно, когда установят главную новогоднюю ёлку

Калуга будет полностью готова к встрече Нового года уже 10 декабря, а не 15-го, как планировалось ранее. Об этом заявил начальник управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ в понедельник, 3 декабря, на планёрке в горуправе.

К этому времени будут установлены и все новогодние ёлки, включая главную на Театральной площади, сообщает пресс-служба городской управы.

К слову, на координационном совещании правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ высказал недовольство тем, что область ещё не украшена.

- Продлите людям праздник. Мы договаривались, 1 декабря всё должно уже иллюминировать, и всё должно быть, как говорится, красиво! – сказал губернатор. - Нет, тянем, тянем, тянем эту резину. Давайте эту неделю ударно поработаем! Ударно!

Уважаемые читатели! А как вы украшаете ваши дома к Новому году? Расскажите в комментариях!