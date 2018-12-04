Стало известно, когда установят главную новогоднюю ёлку

Калуга будет полностью готова к встрече Нового года уже 10 декабря, а не 15-го, как планировалось ранее. Об этом заявил начальник управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ в понедельник, 3 декабря, на планёрке в горуправе.
К этому времени будут установлены и все новогодние ёлки, включая главную на Театральной площади, сообщает пресс-служба городской управы.
К слову, на координационном совещании правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ высказал недовольство тем, что область ещё не украшена.
- Продлите людям праздник. Мы договаривались, 1 декабря всё должно уже иллюминировать, и всё должно быть, как говорится, красиво! – сказал губернатор. - Нет, тянем, тянем, тянем эту резину. Давайте эту неделю ударно поработаем! Ударно!
Уважаемые читатели! А как вы украшаете ваши дома к Новому году? Расскажите в комментариях!
|
Какие улицы перекроют на праздники 28.11.2018 15:53
Не стихом единым: главный Дед Мороз Калуги ждёт вопросов калужан 28.11.2018 13:00
Как и когда Калугу украсят к Новому году 27.11.2018 10:30
Калугу украсили флагами к 11 ноября 08.11.2018 16:34
Калужанин проехал на 80-летней «полуторке» по Красной площади 07.11.2018 17:13
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: