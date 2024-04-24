В Калужской области не состоится шествие «Бессмертного полка»

Как и в прошлом году, его отменили из соображения безопасности, сообщили организаторы.

- Но это не помешает нам почтить память героев и отпраздновать День Победы, - прокомментировали ситуацию в среду, 24 апреля, в правительстве Калужской области. - Организаторы предлагают с 1 мая размещать портреты и истории о своих бойцах на общественном, личном, служебном транспорте, на уличных медиаэкранах и, конечно, в социальных сетях.

В школах с 1 по 12 мая пройдет акция «Стена памяти».