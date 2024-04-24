Калуга отметит Первомай концертом

Праздничные мероприятия состоятся в следующую среду в парке культуры и отдыха.

В 12:00 начнется выступление творческих коллективов города.

А на 14:00 запланирован парад-фестиваль духовых оркестров.

Как сообщили в городской управе, до конца сентября в парке по выходным будут проходить различные праздники и фестивали.