В Калужской области 18 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 18 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 571, сообщили во вторник, 28 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 14 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше двух месяцев - с 22 апреля.

Выздоровели еще 11 пациентов. Всего с болезнью справились 102 542 калужанина.

По всей России выявлен за сутки 2541 случай коронавируса. За весь период - 18 424 105. Госпитализированы за сутки – 1425. Выписаны – 3414, за весь период – 17 851 282. За последние сутки в стране от ковида умер 59 человек, за все время – 381 002.

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