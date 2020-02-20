Тесть зарубил зятя топором

Перед судом предстанет 66-летний житель Малоярославецкого района, который подозревается в убийстве зятя.

Как рассказали в областной прокуратуре, пьяный мужчина поссорился с мужем своей дочери.

Дождавшись, когда зять ляжет спать, пенсионер нанес ему множественные удары топором в шею.

Сейчас подозреваемый под стражей. Расследование уголовного дела завершено. Точку в деле поставит суд: мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.