Тесть зарубил зятя топором

Перед судом предстанет 66-летний житель Малоярославецкого района, который подозревается в убийстве зятя.
Как рассказали в областной прокуратуре, пьяный мужчина поссорился с мужем своей дочери.
Дождавшись, когда зять ляжет спать, пенсионер нанес ему множественные удары топором в шею.
Сейчас подозреваемый под стражей. Расследование уголовного дела завершено. Точку в деле поставит суд: мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com.
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