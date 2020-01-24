200 килограммов подозрительного мяса сожгли в печи

Сотрудники полиции при проверке поезда из Молдавии обнаружили 205,2 килограммов мяса, спрятанных в полиэтиленовых мешках.
Вызванные специалисты Россельхознадзора не обнаружили на продукции никакой маркировки, позволяющей идентифицировать его происхождение и дату выработки.
Гражданка, провозившая мясо, никаких документов на него не предоставила.
В этой связи продукция была признана опасной, инспекторами Управления было выдано постановление об ее уничтожении, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 22 января.
Мясо конфисковали и сожгли его в крематоре.
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!