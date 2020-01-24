200 килограммов подозрительного мяса сожгли в печи

Сотрудники полиции при проверке поезда из Молдавии обнаружили 205,2 килограммов мяса, спрятанных в полиэтиленовых мешках.

Вызванные специалисты Россельхознадзора не обнаружили на продукции никакой маркировки, позволяющей идентифицировать его происхождение и дату выработки.

Гражданка, провозившая мясо, никаких документов на него не предоставила.

В этой связи продукция была признана опасной, инспекторами Управления было выдано постановление об ее уничтожении, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 22 января.

Мясо конфисковали и сожгли его в крематоре.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора.