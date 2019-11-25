Калужанина судили за пост в соцсети

30-летний житель Малоярославца был признан виновным в распространении экстремистских материалов, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 25 ноября.
Мужчина на своей странице в соцсети разместил аудиозапись, которая внесена в федеральный список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Министерства Юстиции.
Обвиняемый отказался давать показания в суде.
По итогам заседания гражданину назначили наказание в виде штрафа.
Фото: Pixabay.com.
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