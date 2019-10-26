Мужчина кормил семью ворованными продуктами

26.10.2019 13:14 312

В Спас-Деменском районе полицейские задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в краже продуктов из супермаркетов, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 26 октября. По версии следствия, мужчина ночью проникал в помещения через поврежденное окно. Сумма нанесенного ущерба составила 44 тысячи рублей. Правонарушитель пояснил, что украденными продуктами кормил семью. Вору грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Pixabay.com.



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