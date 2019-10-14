Быки держат в страхе жителей поселка

14.10.2019 21:10 80

Жителей бывшего военного городка Хрустали Малоярославецкого района уже полторы недели терроризируют быки, сообщил новостной портал Obninsk.Name в понедельник, 14 октября.

Животные ведут себя агрессивно: они сломали одну из конструкций беседки, расположенной рядом с жилым домом, и чуть не снесли детские качели.

Приехавший по вызову участковый записал показания жителей и пообещал разобраться в ситуации.

Очевидцы сообщили, что к пятиэтажкам приходили четыре быка со стороны поселка Ерденево.

Фото: Pixabay.com