Быки держат в страхе жителей поселка

Жителей бывшего военного городка Хрустали Малоярославецкого района уже полторы недели терроризируют быки, сообщил новостной портал Obninsk.Name в понедельник, 14 октября.
Животные ведут себя агрессивно: они сломали одну из конструкций беседки, расположенной рядом с жилым домом, и чуть не снесли детские качели.
Приехавший по вызову участковый записал показания жителей и пообещал разобраться в ситуации.
Очевидцы сообщили, что к пятиэтажкам приходили четыре быка со стороны поселка Ерденево.
Фото: Pixabay.com
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