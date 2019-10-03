«Путешествие в страну Светофорию» совершили первачки Жукова

03.10.2019 13:13 116

Первоклассники из школы №1 города Жукова отправились в «Путешествие в страну Светофорию», сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

По сценарию главными героями стали инспектор-регулировщик, Светофорчик, дорожные знаки и горожане, которые в очередной раз напомнили ребятам, как должен вести себя пешеход.

После игры, автоинспекторы еще раз напомнили юным участникам, как вести ебя на дороге и раздали им в подарок значки-светоотражатели.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.