«Обнинск» стартовал с победы в новом сезоне

Накануне прошли матчи 1-го тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди женских команд. Клуб «Обнинск» на своей площадке принимал самарскую команду «Искру-АМОНД». Соперницы девушек из Калужской области в прошлом сезоне заняли третье место в турнире, а коллектив из наукограда занял восьмую позицию.
Но на результат минувшего сезона подопечные Сергея Пожалова не обратили внимания в дебютном матче первого тура. «Обнинск» переиграл «Искру-АМОНД» в четырех сетах - 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:18).
Фото: волейбольный клуб «Обнинск».
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