«Обнинск» стартовал с победы в новом сезоне

19.09.2019 13:29 50

Накануне прошли матчи 1-го тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди женских команд. Клуб «Обнинск» на своей площадке принимал самарскую команду «Искру-АМОНД». Соперницы девушек из Калужской области в прошлом сезоне заняли третье место в турнире, а коллектив из наукограда занял восьмую позицию.

Но на результат минувшего сезона подопечные Сергея Пожалова не обратили внимания в дебютном матче первого тура. «Обнинск» переиграл «Искру-АМОНД» в четырех сетах - 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:18).

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».