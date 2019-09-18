Апелляции землевладельца не отменили штраф

18.09.2019 18:33 216

Управлением Россельхознадзора владельцу сельхозугодий в Износковском районе был назначен штраф в 20 тысяч рублей за заросшее кустарниками поле.

Мужчина с таким решением не согласился и обратился с жалобой к вышестоящему должностному лицу.

Однако после рассмотрения дела наказание оставили без изменения.

Тогда гражданин обратился в Дзержинский районный суд.

Решением судьи жалоба гражданина оставлена без удовлетворения, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 18 сентября.

Фото: Pixabay.com