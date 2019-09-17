Антон и Виктория Макарские споют для калужан

17.09.2019 09:12 477

В рамках XXII Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии, 18 сентября в областной филармонии пройдет живой концерт Антона и Виктории Макарских «Наследие и наследники Великой Победы».

Как сообщается на сайте Епархии, пригласительные билеты можно приобрести в здании Калужской митрополии по адресу: ул. Набережная, 4, вход со стороны Центрального парка культуры и отдыха.

Сегодня- с 9:00 по 21:00;

завтра - с 9:00 по 15:00.

У гостей концерта будет возможность также пообщаться с артистами и задать Антону и Виктории свои вопросы.

Фото: Калужская Епархия.