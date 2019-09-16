У калужанина, выпивавшего во дворе многоэтажки, нашли наркотики

16.09.2019 08:43 704

Сотрудники отдельного батальона задержали жителя Калуги, который во дворе многоэтажного дома распивал алкоголь.

Молодого человека доставили в отделение, чтобы составить административный протокол.

В ходе личного досмотра у гражданина обнаружили три свертка с наркотиками общей массой 0,37 граммов, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 14 сентября.

Мужчина пояснил, что купил дурман для себя.

Правонарушителю грозит штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте и до 3 лет тюрьмы за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Фото: Pixabay.com