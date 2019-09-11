Пассажирская маршрутка врезалась в легковушку

11.09.2019 12:45 356

Этим утром на улице Московской в Калуге столкнулись автомобиль «Шкода» и пассажирская маршрутка, которая следовала по 2-му маршруту.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в ДТП есть пострадавший. Помощь ему оказывали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 единицы техники.

По предварительным данным, водитель маршрутки не выбрал дистанцию и врезался в легковушку.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.