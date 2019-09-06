Председателю СНТ грозит 7 лет за вырубку деревьев

06.09.2019 18:18 250

Полиция Боровского района возбудила уголовное дело в отношении председателя одного из садовых товариществ.

Мужчина обвиняется в незаконной рубке 19 лесных насаждений, находящихся на территории Тишневского лесничества.

Ущерб составил более 360 тысяч рублей, что является особо крупным размером, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 6 сентября.

Гражданину грозит до 7 лет тюрьмы со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com