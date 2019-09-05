Спасатели взорвали опасные находки времен Великой Отечественной

05.09.2019 14:15 274

Сразу в трех районах обезврежены взрывоопасные находки, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В Боровском районе в деревне Иклинское взорвали артиллерийский снаряд 152 мм и минометную мина 81 мм, в Жуковском районе спасателям также пришлось обезвредить мину. А в Малоярославецком районе в деревне Урочище Бунина гора- артснаряд 105 мм.

В случае обнаружения опасных находок времен Великой Отечественной войны, необходимо:

- немедленно сообщить в полицию – «102», «02», «112»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.

Фото: МЧС России по Калужской области.