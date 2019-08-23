«Лада Калина» сбила велосипедиста в Обнинске

23.08.2019 16:38 225

Около трех часов дня в пятницу, 23 августа, спасателям сообщили о ДТП в Обнинске.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!