Калужанин покутил с чужой банковской картой

22.08.2019 10:31 303

Два приятеля вместе распивали спиртные напитки, но когда алкоголь закончился, то один из мужчин пошел в магазин с банковской картой собутыльника. Этой бесконтактной картой можно оплачивать покупки до тысячи рублей.

Застолье продолжилось ,и в какой-то момент владелец карты задремал, сообщает пресс-служба регионального УМВД 22 августа. Предприимчивый молодой человек решил продолжить покупки за чужой счет: уже у себя дома он заказал доставку еды, а перед этим побывал в нескольких магазинах. Потратил таким образом больше 6 тысяч рублей.

О списании средств со своей карты проснувшемуся мужчине сообщили смс-уведомления. Он обратился в полицию. Теперь подозреваемому в мошенничестве придется не только возместить ущерб, но и отвпетить перед судом.

Фото: pxhere.com.