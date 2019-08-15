Один человек пострадал при столкновении трех машин в Боровске

15.08.2019 17:55 185

В четверг, 15 августа, в 13:36 спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровске. На улице Ленина столкнулись три автомобиля: «УАЗ», «Киа Рио» и «Ниссан». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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