Незаконно построенный магазин снесли без участия хозяина

15.08.2019 13:05 770

В Малоярославце предприниматель арендовал у города землю и незаконно построил на нем магазин площадью около 70 квадратных метров.

После окончания аренды мужчина разбирать постройку не стал, и администрация обратилась в суд, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 15 августа.

Судья постановил освободить арендованный участок. Однако коммерсант перестал выходить на связь с приставами и ничего не предпринимал.

Тогда сотрудники ведомства наняли подрядную организацию и разобрали павильон, а материалы и имущество отправили на ответхранение.

Через месяц гражданин явился и забрал все свое имущество, а кроме того ему пришлось оплатить исполнительский сбор.

Фото: Pixabay.com