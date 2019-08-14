Калужским спортсменам вручили золотые значки ГТО

14.08.2019 09:44 265

Золотой знак отличия комплекса ГТО получили пловцы из Обнинска Анастасия Фесикова, Михаил Вековищев и Сергей Фесиков, сообщается в официальной группе областного Министерства спорта.

А вручал удостоверения и знаки отличия спортсменам не менее известный пловец, посол ГТО от Калужской области, серебряный призер летних Олимпийских игр в Атланте Станислав Лопухов.

В этом году наша область значительно улучшила показатели по реализации комплекса ГТО: 16 место в рейтинге среди субъектов России.

Фото: Министерство спорта Калужской области.