Гадалка из Смоленска обокрала двух калужских студенток

13.08.2019 11:49 287

28-летняя ранее судимая жительница Смоленска остановила в Калуге двух 18-летних студенток и предложила им погадать на суженного. Девушки согласились.

Перед обрядом злоумышленница взяла у потерпевших золотые кольца, которые завернула в 500-рублевую купюру.

В дальнейшем гадалка подменила свертки, похитив, таким образом, украшения на сумму 15 000 рублей.

Ювелирные изделия дама сдала в ломбард и уехала к себе в Смоленск, где и была задержана полицией.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД во вторник, 13 августа.

Оперативники проверяют ее на причастность к аналогичным преступлениям.

На время следствия фигурантку отправили в СИЗО.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.