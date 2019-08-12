«Форд» сбил пешехода на улице Дальней

12.08.2019 15:15 125

На улице Дальней в Калуге сегодня автомобиль «Форд» сбил пешехода, сообщает региональное МЧС 12 августа.

В результате ДТП есть пострадавший, ему оказывали помщь медики. Также на месте аварии работали сотудники ГИБДД и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.