Светофоры на солнечных батареях появились возле обнинских школ

01.08.2019 08:04 133

Новые светофоры устанавливают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на нерегулируемых пешеходных переходах возле школ.

Такие светофоры на солнечных батареях уже появились в районе школ №№1,6,7 и 16, а также возле Обнинского колледжа технологий и услуг, и школы Ларисы Латыниной.

Фото: Администрация г.Обнинска.