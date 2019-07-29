Вор на тележке перевозил похищенные вещи

29.07.2019 11:56 198

В Малоярославецком районе полицейские задержали мужчину, который подозревается сразу в нескольких кражах. Он попался, когда сработала сигнализация в одном из садовых домов. Туда неработающий местный житель попал, уже имея опыт обворовывания других домов.

Как позже он сознался в отделе полиции, до этого ему удалось похитить на заранее приготовленной тележке инструменты и технику на сумму 30 тысяч рублей и дорогостоящую технику на сумму 200 тысяч рублей. Награбленное он уже успел продать незнакомым людям и потратить деньги. Однако ущерб в 30 тысяч он уже возместил одному из потерпевших, а другому, лишившемуся дорогой техники, пообещал возместить ущерб в ближайшее время. Подозреваемый находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: pxhere.com.