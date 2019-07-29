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В Людиновском районе задержали водителя подшофе

29.07.2019 10:37 0 243
В Людиновском районе задержали водителя подшофе

Внимание автоинспекторов привлек автомобиль, водитель которого совершал опасные маневры и создавал угрозу другим участникам движения, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Как выяснилось, за рулем машины сидел мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности.

В этот раз у него тоже имелись внешние признаки алкогольного опьянения, позже это подтвердило и освидетельствование. Водителю пришлось покинуть  авто и отправиться в отдел полиции, где против него возбудили уголовное дело.

Его расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.


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Тэги: полиция
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