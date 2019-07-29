Жительница Куйбышевского районе не заметила, как гости пропили украшения и телевизор

29.07.2019 07:10 370

В Куйбышевском районе с заявлением в полицию обратилась местная жительница. У нее пропали золотые украшения и телевизор. Об этом сообщает региональное Управление МВД России по Калужской области 27 июля. Женщину обворовали ее же гости. Они вместе несколько дней распивали алкоголь в квартире потерпевшей. Когда выпивка закончилась, гости нашли в доме золотые украшения, телевизор и отнесли их в ломбард. Обнаружив пропажу, потерпевшая написала заявление в полицию. Грабители задержаны, а большая часть имущества возвращена хозяйке.

Гостей, обворовавших хозяйку, было двое - это 38-летняя женщина и 15-летний подросток. Последний уже привлекался к уголовной ответственности и стоит на профилактическом учете.

Фото: pxhere.com.