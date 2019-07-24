Некоторые жители Калуги проведут без электричества весь день

24.07.2019 11:46 328

Электричество планово отключили в некоторых домах в Калуге, сообщила пресс-служба филиала «Калугаэнерго» во вторник, 23 июля.

Элетроэнергии не будет в период с 5:30 до 17:30:

ул. Шахтёров 3, 4, 5, 6;

пер. Северный, 2-30, 1-31;

ул. Луговая, 76-102, 65-91;

пер. Штрековый, 1-29, 4-30,19;

ул. Забойная, 10-36;

ул. Врубовая 4, 1-13;

ул. Северная 74-88;

ул. Тарутинская 79,79а.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00. Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com.