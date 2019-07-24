Бывший сотрудник угнал служебный автомобиль директора фирмы

24.07.2019 10:25 46

В полицию Кировского района обратился руководитель организации с заявлением об угоне служебного автомобиля, сообщила пресс-служба МВД в среду, 24 июля.

Оперативники нашли похищенную машину и задержали подозреваемого.

Им оказался 31-летний житель Свердловской области, который раньше работал в фирме.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.