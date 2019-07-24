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Один человек пострадал при пожаре дачи в Калуге

24.07.2019 09:46 0 135
Один человек пострадал при пожаре дачи в Калуге

Во вторник, 23 июля, в четыре часа дня на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге.

Дачный дом загорелся в СНТ «Коммунальщик».

На месте происшествия работали 10 человек и 3 спецмашины.

В результате пожара один человек пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Калужской области.


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