Один человек пострадал при пожаре дачи в Калуге

Во вторник, 23 июля, в четыре часа дня на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге.
Дачный дом загорелся в СНТ «Коммунальщик».
На месте происшествия работали 10 человек и 3 спецмашины.
В результате пожара один человек пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Калужской области.
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