Один человек пострадал при пожаре дачи в Калуге

24.07.2019 09:46 135

Во вторник, 23 июля, в четыре часа дня на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге.

Дачный дом загорелся в СНТ «Коммунальщик».

На месте происшествия работали 10 человек и 3 спецмашины.

В результате пожара один человек пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Калужской области.