Обнинская фирма заплатит полмиллиона за двух уборщиц из Узбекистана

22.07.2019 18:31 64

Прокуратура Обнинска выявила, что в одной из клиннинговых компаний города работают две гражданки Узбекистана, которые не имеют патентов на работу.

В отношении фирмы возбудили два административных дела.

Решением суда компания была оштрафована на 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 22 июля.

Фото: Pixabay.com