Продавец сломала челюсть покупателю и сама вызвала скорую и полицию

22.07.2019 13:41 697

25-летний парень зашел в один из круглосуточных магазинов Малоярославецкого района. Там между ним и женщиной-продавцом произошел конфликт.

Оппоненты вышли из торгового помещения и начали толкать друг друга. В какой-то момент молодой человек упал, тогда женщина стала бить его ногами по лицу и телу.

После этого дама вызвала скорую и полицию.

Стражам порядка продавец пояснила, что парень оскорблял ее, нецензурно выражаясь.

Медики диагностировали у потерпевшего перелом челюсти.

В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 22 июля.

Фигурантке грозит 3 года тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.