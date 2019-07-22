«Мерседес» сгорел в ночь на воскресенье на улице Тульской в Калуге

22.07.2019 06:53 886

В воскресенье, 21 июля, около двух ночи на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге. Загорелся автомобиль «Мерседес» на улице Тульской. На месте происшествия работало 6 пожарных и 2 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали, никто не пострадал. Фото: Pixabay.com.



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