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«Мерседес» сгорел в ночь на воскресенье на улице Тульской в Калуге

22.07.2019 06:53 0 886
«Мерседес» сгорел в ночь на воскресенье на улице Тульской в Калуге

В воскресенье, 21 июля, около двух ночи на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге.

Загорелся автомобиль «Мерседес» на улице Тульской.

На месте происшествия работало 6 пожарных и 2 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь ликвидировали, никто не пострадал.

Фото: Pixabay.com.


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