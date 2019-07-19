Покупателю иномарки пришлось вести прежнего владельца к приставам

19.07.2019 08:02 343

Калужанин задолжал 31 тысячу рублей по штрафам за нарушения ПДД, однако оплачивать их не торопился.

Судебные приставы проверили имущество должника и наложили запрет на регистрационные действия с его иномаркой, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 18 июля.

Тем не менее, предприимчивый мужчина продал автомобиль, не снимая его с учета.

Через некоторое время должник явился в отдел судебных приставов в сопровождении нового владельца машины и погасил все долги.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.