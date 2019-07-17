Девять свертков с героином обнаружили у 32-летнего жителя Калуги

17.07.2019 21:01 100

В Калуге задержан 32-летний наркодиллер. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 17 июля. При обыске у мужчины были обнаружены 9 свертков с подозрительным порошком. Экспертиза показала, что это героин.

Распространял свой товар преступник с помощью тайников-закладок. Сейчас наркоторовец взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.