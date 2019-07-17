Жители Обнинска собирают подписи против строительства полигона ТБО

17.07.2019 08:06 267

Жители наукограда собирают подписи против строительства полигона ТБО в Экотехнопарке Износковского района. Об этом сообщает справочно-информационный портал «Obninsk.name» 16 июля. Несмотря на проверки экологов, активисты Обнинска убеждены, что местность в Михалях сильно заболочена и не подходит для мусорохранилища.

Подписи против строительства полигона после акции подписали 20 человек.

Фото: справочно-информационный портал «Obninsk.name».