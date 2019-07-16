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Калужские приставы отправили 198 нелегалов на родину за полгода

16.07.2019 08:18 1 205
Калужские приставы отправили 198 нелегалов на родину за полгода

Судебные приставы препроводили 198 иностранных граждан до пунктов пропуска через границу России за прошедшие полгода, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 15 июля.

На сегодняшний день сотрудники ведомства готовят документы на еще 57 нелегалов, которые находятся в Центре временного содержания.

Всем нарушителям въезд в страну будет закрыт в течение 5 лет.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.


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