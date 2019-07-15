Бывшего начальника колонии будут судить за махинации с картошкой

15.07.2019 17:10 153

Бывший начальник ИК-5 Калужской области за полгода подписал липовые документы о поставках в учреждения картошки на 8,5 миллионов рублей.

По документам овощи поставлялись по госконтракту из овощехранилища, а по факту продукты привозили с местных фермерских хозяйств.

Преступление выявлено при совместной проверке прокуратуры области и УФСИН, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.

Мужчине грозит до 4 лет колонии.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с обвиняемого всей суммы причиненного ущерба.

Фото: Pixabay.com