Бывшего начальника колонии будут судить за махинации с картошкой

Бывший начальник ИК-5 Калужской области за полгода подписал липовые документы о поставках в учреждения картошки на 8,5 миллионов рублей.
По документам овощи поставлялись по госконтракту из овощехранилища, а по факту продукты привозили с местных фермерских хозяйств.
Преступление выявлено при совместной проверке прокуратуры области и УФСИН, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.
Мужчине грозит до 4 лет колонии.
Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с обвиняемого всей суммы причиненного ущерба.
Фото: Pixabay.com
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