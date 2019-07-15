Украл продукты и женскую сумочку из камеры хранения житель Калуги

15.07.2019 08:00 43

В Калуге задержан магазинный вор. 37-летний мужчина украл из ячейчки камеры хранения в магазине женскую сумку и пакет с продуктами. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 14 июля. Выйдя на улицу, преступник обыскал сумку и, не найдя там ценных вещей, выкинул ее в мусорный бак. А вот пакет с продуктами на сумму около 5 тысяч рублей оставил себе.

Разыскать вора помогли записи с камер видеонаблюдения. Уголовное дело уже направлено в суд.