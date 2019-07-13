Калужан и жителей окрестных деревень ждет отключение света

Калугу и часть окрестных деревень вновь обесточат. О плановых отключениях электроэнергии сообщает Городская Управа Калуги 12 июля. Без света останутся:
13 июля с 08:00 до 19:00:
14 июля с 08:00 до 19:00:
15 июля:
С 08:00 до 19:00:
С 09:00 до 17:00:
Фото: pxhere.com
|
Пропавшую пенсионерку нашли живой 13.07.2019 10:29
«Жигули» и «Ауди» столкнулись рано утром в Калуге 13.07.2019 09:30
Жителя Ферзикова обязали оградить опасные постройки 12.07.2019 18:35
Водоканал обязали заасфальтировать двор после раскопок 12.07.2019 18:15
Прокуратура нашла нарушителя после просмотра ролика в Интернете 12.07.2019 17:40
Бывшего инспектора МВД обвинили в халатности 12.07.2019 16:43
Кондровчанин толкнул полицейского и получил 2 года «строгача» 12.07.2019 16:25
LADA Vesta и Skoda Octavia столкнулись под Перемышлем 12.07.2019 16:01
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: