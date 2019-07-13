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Калужан и жителей окрестных деревень ждет отключение света

13.07.2019 10:30 0 143
Калужан и жителей окрестных деревень ждет отключение света

Калугу и часть окрестных деревень вновь обесточат. О плановых отключениях электроэнергии сообщает Городская Управа Калуги 12 июля. Без света останутся:

13 июля с 08:00 до 19:00:

  • Крутицы,
  • снт Оазис,
  • Можайка,
  • Георгиевское,
  • Канищево.

14 июля с 08:00 до 19:00:

  • Крутицы,
  • Никольское.

15 июля:

С 08:00 до 19:00:

  • Большие Козлы,
  • ул.Трамплинная,
  • Квань.

С 09:00 до 17:00:

  • Бобриха,
  • Хотисино,
  • Фетинино,
  • Семеновка,
  • Гриднево,
  • Пески,
  • Усадье.

Фото: pxhere.com


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Тэги: отключение света калуга электричество
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