Калужан и жителей окрестных деревень ждет отключение света

13.07.2019 10:30 143

Калугу и часть окрестных деревень вновь обесточат. О плановых отключениях электроэнергии сообщает Городская Управа Калуги 12 июля. Без света останутся:

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