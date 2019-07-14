Усыплял бдительность пенсионерок и воровал их кошельки грабитель из Калуги

14.07.2019 09:00 303

В Калуге задержан 43-летний грабитель. Мужчина обворовывал пенсионерок. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 13 июля. В одном из магазинов преступник подошел к пожилой женщине, завел с ней разговор и незаметно вытащил из сумки 2300 рублей. Пропажу пенсионерка обнаружила уже на кассе и вызвала полицию. Задержали преступника при повторной попытке кражи. В этот раз похитить кошелек у пенсионерки он пытался в общественном транспорте.

По данным фактом возбуждено уголовное дело. Преступник взят под стражу. Известно, что постоянного дохода он не имел.

Фото: pxhere.com