Жителя Ферзикова обязали оградить опасные постройки

12.07.2019 18:35 147

Прокуратура обнаружила 5 заброшенных зданий в Ферзиково, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 12 июля. Опасные постройки находились рядом с жилыми домами, вход в опасные строения никак не был закрыт. В результате проверки выяснилось, что здания принадлежат местному жителю. Прокуратура направила иск в суд, чтобы ограничить свободный доступ к опасным постройкам. Суд полностью удовлетворил исковые требования. Фото: Pixabay.com



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