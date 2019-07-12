Бывшего инспектора МВД обвинили в халатности

12.07.2019 16:43 67

Инспектор центра временного содержания иностранных граждан оставил гражданина Таджикистана в спецучреждении на 2 недели. Однако, по решению суда, нарушителю полагалось заплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию под контролем полицейских.

В связи с этим должностному лицу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность», сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 12 июля.

Следователь обратился в районный суд с ходатайством прекратить уголовное дело и назначить виновному штраф.

Фото: Pixabay.com.